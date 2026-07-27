Salute

Il Delia Calcio ha definito il nuovo organigramma societario per la stagione 2026/2027

Redazione 1

Il Delia Calcio ha definito il nuovo organigramma societario per la stagione 2026/2027

Lun, 27/07/2026 - 14:50

Condividi su:

Il Delia Calcio ha definito il nuovo organigramma ufficiale per la stagione 2026/2027. Dunque, ecco il nuovo progetto sportivo targato Delia Calcio con tutte le figure e i protagonisti della società di calcio deliana:

Lodato Antonio – Presidente

Salvaggio Giuseppe – Vice Presidente

Mancuso Angelo – Segretario

Borzellino Giovanni – Dirigente

Borzellino Salvatore – Dirigente

Casabona Baldo – Dirigente e Fisioterapista

Montana Giovanni – Dirigente

Mancuso Salvatore – Dirigente

Perricone Fabrizio – Dirigente

Mancuso Giuseppe – Dirigente

Salvatore Caizza – Dirigente

Gallo Calogero – Collaboratore

Puzzangara Giorgio – Collaboratore

Drogo Tommaso – Collaboratore

Cimino Lillo – Collaboratore

Meo Andrea – Social Media Manager

Lodato Alessandra – Fotografa Ufficiale

La società ha rivolto un sentito ringraziamento a Vincenzo Perricone che, per motivi personali, non potrà proseguire nel suo ruolo all’interno della Società. A lui va la gratitudine del Delia Calcio per la disponibilità, l’impegno, la serietà e la passione dimostrati nel corso della sua esperienza in seno alla società.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta