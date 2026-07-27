Il Delia Calcio ha definito il nuovo organigramma societario per la stagione 2026/2027

Il Delia Calcio ha definito il nuovo organigramma ufficiale per la stagione 2026/2027. Dunque, ecco il nuovo progetto sportivo targato Delia Calcio con tutte le figure e i protagonisti della società di calcio deliana:
Lodato Antonio – Presidente
Salvaggio Giuseppe – Vice Presidente
Mancuso Angelo – Segretario
Borzellino Giovanni – Dirigente
Borzellino Salvatore – Dirigente
Casabona Baldo – Dirigente e Fisioterapista
Montana Giovanni – Dirigente
Mancuso Salvatore – Dirigente
Perricone Fabrizio – Dirigente
Mancuso Giuseppe – Dirigente
Salvatore Caizza – Dirigente
Gallo Calogero – Collaboratore
Puzzangara Giorgio – Collaboratore
Drogo Tommaso – Collaboratore
Cimino Lillo – Collaboratore
Meo Andrea – Social Media Manager
Lodato Alessandra – Fotografa Ufficiale
La società ha rivolto un sentito ringraziamento a Vincenzo Perricone che, per motivi personali, non potrà proseguire nel suo ruolo all’interno della Società. A lui va la gratitudine del Delia Calcio per la disponibilità, l’impegno, la serietà e la passione dimostrati nel corso della sua esperienza in seno alla società.