Eccellenza. Un ritorno di qualità in casa Sancataldese: ingaggiato il centrocampista Rodolfo Sinatra

In queste ore la Sancataldese è tra le società di Eccellenza più attive sul mercato. In particolare, l’ultimo colpo, in ordine di tempo, è l’ingaggio di Rodolfo Sinatra per la stagione 2026/27.

Centrocampista classe 2002, Rodolfo vanta un percorso di rilievo in Serie D, dove ha collezionato quasi 50 presenze vestendo maglie come Akragas, Gela, Canicattì, Cittanova e San Luca. Per lui si tratta anche di un gradito ritorno a San Cataldo, avendo già indossato la maglia verdeamaranto nella stagione 2021/22.

Un profilo dinamico che garantisce qualità, sostanza e visione di gioco in mezzo al campo ad una Sancataldese che, di giorno in giorno, comincia sempre più a prendere consistenza e ad assumere una propria fisionomia a livello tecnico ed agonistico.