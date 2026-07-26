Eccellenza. Bel colpo di mercato per la Sancataldese: dal Licata arriva il difensore Benito Calaiò

Ancora un gran bel colpo di mercato per la Sancataldese che s’è assicurata per la prossima stagione 2026/2027 le prestazioni dell’esperto difensore Benito Calaiò. Classe ’93, il neo difensore verdeamaranto è un profilo di assoluta affidabilità, carisma e leadership.

Reduce da una stagione esaltante che lo ha visto trionfare e vincere il girone A di Eccellenza con la maglia del Licata, porta a San Cataldo tanta esperienza e una mentalità vincente.

Si tratta di un centrale roccioso e guida di reparto, pronto a mettere tutta la sua determinazione e la sua grinta al servizio della squadra.