Il 25 luglio Campofranco rivive una delle sue tradizioni più sentite: la Rievocazione Storica dell’Offerta del Grano in onore di San Calogero

CAMPOFRANCO. La Città di Campofranco si prepara a rivivere una delle tradizioni più sentite della comunità: la Rievocazione Storica dell’Offerta del Grano in onore di San Calogero di Campofranco, in programma sabato 25 luglio 2026.
L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Folkloristica Sicilia Nu Cori con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, rinnova un rito antico che lega la devozione popolare al Santo con la civiltà contadina e la mietitura, cuore dell’identità storica del paese.
Il programma della giornata:
– Ore 18:00 – Partenza da Via G. Di Vittorio del corteo processionale dei muli bardati, accompagnato dal gruppo folkloristico in costume tradizionale.
– Ore 19:30 – Arrivo del corteo in Piazza San Francesco, dove si svolgerà la rievocazione storica dell’offerta del grano al Santo.
– A seguire – Balli folkloristici della mietitura, con musiche e coreografie della tradizione contadina siciliana.
L’Amministrazione Comunale invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi a questo momento di fede, tradizione e cultura, per riscoprire insieme le radici della comunità di Campofranco.