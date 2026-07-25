Milena. Tutto pronto per l’8^ edizione dello “Street Food and Beer” in programma per il 4 agosto in via Nazionale

MILENA. La Città di Milena si prepara per la 8ª edizione dello Street Food and Beer. A partire dalle ore 20:00 di martedì 4 agosto 2026, la Via Nazionale di Milena si animerà per l’ ottava edizione dello Street Food and Beer.

L’evento, patrocinato dal Comune di Milena e organizzato dall’Associazione Gallodoro Gruppo Folk in collaborazione con Carmelo Schillaci, promette una serata indimenticabile all’insegna del buon cibo, della birra e di tanta musica.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà interamente dedicato al cibo di strada. Le attività gastronomiche locali e non solo, si riverseranno in strada per esibirsi in appassionanti cooking show. Sarà un’occasione unica per deliziare il palato con una vasta gamma di pietanze, preparate al momento e con ingredienti freschi. Dalle tradizioni più radicate alle proposte più innovative, ci sarà qualcosa per tutti i gusti, un vero e proprio viaggio culinario a cielo aperto.

Ad accompagnare ogni piatto scelto, l’immancabile birra alla spina, protagonista tanto quanto il cibo, da cui l’evento prende il nome “Beer”. Un connubio perfetto per esaltare i sapori e rinfrescare le serate estive.

Ma lo Street Food and Beer non è solo cibo e birra. L’intera serata sarà animata da musica dal vivo e performance di artisti vari che coinvolgeranno il pubblico lungo tutto il percorso dello street food. L’idea è quella di creare un’atmosfera vibrante e festosa, dove il divertimento e l’armonia siano gli ingredienti principali.

L’accoppiata vincente di cibo, birra e musica non ha solo l’obiettivo di far festa, ma anche di dare un impulso all’economia locale, favorendo le attività commerciali. Allo stesso tempo, l’evento è pensato per essere alla portata di tutti, garantendo un’esperienza piacevole e accessibile, capace di generare convivialità e spensieratezza.

Ingresso gratuito, per informazioni Schillaci Carmelo, Cel. 3777085285.