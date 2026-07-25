Gela, il 26 luglio presentazione del romanzo “La Rosa Inversa” di Maria Attanasio

Gela – L’Assessorato alla Cultura del Comune di Gela è lieto di annunciare l’evento conclusivo di una stagione letteraria che ha visto la nostra città protagonista di un fermento culturale senza precedenti. A suggellare il grande successo di partecipazione e l’entusiasmo dimostrato dal pubblico gelese, domani, 26 luglio, alle ore 19.30, in via De Santis, si terrà la presentazione del romanzo “La Rosa Inversa”, ultima fatica letteraria di Maria Attanasio. La presenza di un’autrice del calibro di Maria Attanasio, già finalista al Premio Strega e voce tra le più autorevoli del panorama letterario nazionale, rappresenta un onore per la nostra città e un riconoscimento del valore del percorso che abbiamo intrapreso. Il suo intervento sarà un’occasione preziosa per riflettere insieme su temi profondi come la memoria, il potere evocativo delle parole e l’intreccio complesso del destino.”Siamo profondamente soddisfatti della risposta della cittadinanza,” dichiara l’Assessore alla Cultura, Peppe Di Cristina. “Il successo di partecipazione riscontrato durante tutti gli appuntamenti di questo ciclo letterario dimostra che Gela è una città viva, attenta e desiderosa di confrontarsi con la cultura di alto profilo. Chiudere questo percorso con una scrittrice di tale spessore è il modo migliore per celebrare l’impegno profuso in questi mesi e per gettare le basi verso nuovi traguardi culturali.”A dialogare con l’autrice sarà Paola Greco, che guiderà il pubblico in un approfondimento critico e appassionato dell’opera. L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di condivisione e crescita culturale, che conferma Gela come punto di riferimento imprescindibile nel panorama letterario siciliano.