Caltanissetta, dalle arti marziali alla narrativa: il nisseno Alfonso Torregrossa presenta due nuovi romanzi

L’autore nisseno Alfonso Torregrossa amplia la propria produzione editoriale con la pubblicazione di due nuovi romanzi: “La donna dei miei sogni” e “Il doppio volto – La donna di Via Barone Lanzirotti”, entrambi disponibili su Amazon. Con queste due nuove opere, Torregrossa raggiunge complessivamente il traguardo di 26 libri pubblicati, confermando un percorso editoriale particolarmente ampio e diversificato. Dopo numerosi manuali, saggi e opere dedicate alle arti marziali, alla difesa personale, all’educazione sportiva, al linguaggio del corpo e alla crescita personale, l’autore nisseno si confronta con la narrativa, esplorando le zone più profonde e contraddittorie dell’animo umano. “La donna dei miei sogni” è un thriller erotico e psicologico nel quale desiderio, attrazione, mistero e ossessione si intrecciano progressivamente.

Al centro della vicenda si trova una donna affascinante e magnetica, capace di attirare inevitabilmente l’attenzione di chiunque incontri. Dietro la sua apparente perfezione, tuttavia, si nascondono segreti e inquietudini che conducono il lettore all’interno di una storia intensa, sensuale e imprevedibile. Il romanzo affronta il confine sottile tra amore e possesso, tra ciò che immaginiamo e ciò che realmente si nasconde dietro le persone che desideriamo. Pagina dopo pagina, le certezze vengono messe in discussione e la tensione cresce fino agli sviluppi conclusivi. Il secondo romanzo, “Il doppio volto – La donna di Via Barone Lanzirotti”, è un thriller psicologico ambientato a Caltanissetta. In quest’opera la città non rappresenta soltanto lo scenario della storia, ma diventa parte integrante della narrazione. Le sue strade, le sue atmosfere e i suoi luoghi accompagnano una vicenda costruita intorno al mistero, alle apparenze e ai lati nascosti della personalità umana. Il titolo richiama proprio la doppiezza che può celarsi dietro un volto apparentemente rassicurante. Ogni personaggio custodisce qualcosa, mentre verità e menzogna finiscono per confondersi. Il lettore viene così condotto in un percorso narrativo fatto di tensione, emozioni, passioni e colpi di scena. Alfonso Torregrossa è conosciuto soprattutto per la sua lunga esperienza nel mondo delle arti marziali. È formatore, Life Coach, consulente in Scienze Forensi ed esperto di linguaggio del corpo. Nel corso degli anni ha pubblicato numerosi libri dedicati alle discipline marziali, approfondendone gli aspetti tecnici, storici, educativi, culturali e filosofici. Accanto alla produzione marziale sono nate opere sulla prevenzione delle aggressioni, sulla difesa personale femminile, sul linguaggio non verbale, sull’educazione sportiva, sulla crescita personale e sulle dinamiche relazionali.Il passaggio alla narrativa non rappresenta quindi un abbandono del percorso precedente, ma una sua naturale evoluzione. Anche nei romanzi, infatti, l’autore porta con sé la capacità di osservare il comportamento umano, lo studio delle emozioni e l’attenzione verso i meccanismi psicologici che regolano le relazioni.Le sue opere narrative esplorano così le zone più profonde e contraddittorie dell’animo umano, unendo introspezione, tensione psicologica e analisi dei rapporti interpersonali.Con la pubblicazione dei due nuovi romanzi, la produzione di Alfonso Torregrossa arriva oggi a 26 titoli. Si tratta di un risultato che testimonia una costante attività di ricerca e scrittura, capace di attraversare generi differenti: dai manuali tecnici ai testi educativi, dai saggi sulla difesa personale fino alla narrativa psicologica.“La donna dei miei sogni” e “Il doppio volto” rappresentano una nuova fase di questo percorso. Due storie differenti, unite dall’interesse per il mistero, la passione, le relazioni e le parti più nascoste della mente umana.