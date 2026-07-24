Minori, Nordio: “Delinquenza minorile in aumento, con nuova norma facilitiamo indagini”

“Questo è il tassello finale di tutta una serie di provvedimenti a partire dal decreto Caivano che sono stati adottati in questi anni a seguito dell’aumento della delinquenza minorile. La norma intende facilitare le indagini, perché partendo dal presupposto che una persona che commette un reato a 16 anni sia presumibilmente cosciente di quello che sta facendo, spetta al diretto interessato dare la prova contraria della sua capacità di intendere e di volere. Oggi si presume che quella persona non sia del tutto capace e che l’imputabilità debba essere accertata volta per volta, d’ora in avanti invece sarà il contrario”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo NORDIO al termine del Consiglio dei ministri dopo l’approvazione del ddl in materia di imputabilità del minore.