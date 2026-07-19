Eccellenza. Al Niscemi per la nuova stagione Evola e Alma affiancheranno il tecnico Terranova; riconfermati Bojang, Diaw e Hardes

In vista del prossimo campionato di Eccellenza 2026/2027 prende sempre più forma il Niscemi. Sono due le figure che affiancheranno Mister Nicolò Terranova. Il primo è Francesco Evola, che sarà il nuovo vice allenatore. Niscemese d’origine porta con sé un importante bagaglio di esperienza maturato sia da calciatore, anche in Serie B e Lega Pro, che da tecnico alla guida di diverse realtà importanti del calcio siciliano. Un profilo di grande competenza e conoscenza del territorio che rappresenta un valore aggiunto per il nuovo corso gialloverde.

Conferma, invece, per Andrea Alma che proseguirà il suo percorso nel club nel ruolo di collaboratore tecnico. Ex giocatore gialloverde e già collaboratore tecnico nella passata stagione al fianco di Mister Comandatore, Andrea continuerà a mettere a disposizione della squadra professionalità, dedizione e conoscenza dell’ambiente calcistico.

Il Niscemi Calcio inoltre ha messo a segno alcune importanti riconferme. Tra queste, quella del difensore Allan Hardes. Sotto la guida di mister Terranova, il giocatore sarà ancora uno dei punti di riferimento della retroguardia gialloverde, pronto a mettere la sua esperienza a servizio del gruppo per affrontare al meglio il prossimo campionato di Eccellenza. Altra riconferma ha riguardato Ousman Bojang che per la terza stagione consecutiva vestirà la maglia gialloverde.

Attaccante dalle grandi qualità e dal fiuto del gol, dopo aver contribuito alla crescita della squadra dal campionato di Promozione fino all’Eccellenza, dove ha confermato tutto il suo valore mettendo a segno 14 reti, Bojang rappresenta ormai un punto di riferimento per il reparto offensivo del Niscemi. Altra riconferma quella di Mamadou Diaw, anche lui attaccante che con Bojang forma una coppia formidabile di attaccanti. Per la stagione 2026/27, mister Terranova punterà parecchio sulla coppia offensiva formata dai riconfermati Diaw e Bojang. Anche per Diaw sarà il terzo campionato consecutivo in casa Niscemi Calcio. La scorsa stagione ha segnato 8 reti, con 12 assist 12 assist e prestazioni di grande valore al servizio della squadra.