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Definito l’organigramma dirigenziale della Nissa FC Futsal per la stagione 2026/2027

Redazione 1

Definito l’organigramma dirigenziale della Nissa FC Futsal per la stagione 2026/2027

Mer, 08/07/2026 - 22:30

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In vista della partecipazione al secondo campionato consecutivo di Serie D, la Nissa FC Futsal prosegue il percorso di crescita rafforzando la propria struttura organizzativa.

Aldo Saetta DS

A coordinare il progetto del calcio a 5 sarà ancora il Presidente Emerito della Nissa FC, Arialdo Giammusso, che sarà affiancato da dirigenti di esperienza chiamati a ricoprire ruoli chiave all’interno dell’organizzazione societaria.

Carmelo Milazzo e Michele Savoja

Il ruolo di Direttore Sportivo è stato affidato ad Aldo Saetta, profondo conoscitore del futsal e figura di comprovata esperienza nel settore.

Direttore Tecnico sarà invece Carmelo Milazzo, già dirigente della Pro Nissa Futsal, che metterà a disposizione della società la propria competenza tecnica e organizzativa.

A ricoprire l’incarico di Segretario Organizzativo sarà Michele Savoja, già Presidente della Nissa FC, che si occuperà del coordinamento della segreteria e degli aspetti organizzativi della squadra.

Queste nomine rappresentano il primo tassello dell’organigramma dirigenziale della Nissa FC Futsal. Nei prossimi giorni la società ufficializzerà ulteriori figure che andranno a completare lo staff in vista dell’avvio della stagione sportiva 2026/2027.

La Nissa FC Futsal conferma così la volontà di consolidare il proprio progetto sportivo attraverso un’organizzazione sempre più strutturata, con l’obiettivo di affrontare al meglio il prossimo campionato di Serie D.

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