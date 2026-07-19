Cresce l’attesa per il torneo di pallavolo misto Dinamica Summer Volley nella Villa Castelnuovo: al via il 27 luglio

Si annuncia a Santa Caterina un’edizione 2026 della Dinamica Summer Volley di grande valore. Il torneo di pallavolo misto è infatti diventato un autentico classico a livello sportivo. L’evento sportivo è organizzato dalla Dinamica di Cosimo Provenzano e Maria Grazia Bonasera e rappresenta per l’intera comunità caterinese un momento non solo sportivo, ma anche di condivisione e unione. A Santa Caterina il binomio pallavolo – Dinamica è ormai consolidato da anni e trova nella Dinamica Summer Volley il suo punto di sintesi più alto e significativo.

Il torneo, ideato da Cosimo Provenzano e Maria Grazia Bonasera, quest’anno prenderà il via il 27 luglio e si svolgerà in quello che ormai è diventato il suo naturale scenario, ovvero la villa Castelnuovo. Proprio la villa comunale caterinese è destinata a diventare un campo di pallavolo a cielo aperto pronto ad ospitare sfide all’ultima giocata tra amici, rivali e appassionati. Tutti accomunati dall’obiettivo di vincere divertendosi. L’edizione di quest’anno sarà la decima e si annuncia come un’edizione da record. Tante le squadre partecipanti per un torneo la cui formula è quella del 4 contro 4 misto.

La denominazione di ognuna delle squadre iscritte dovrà essere, come sempre, rigorosamente in dialetto. Una formula che, negli anni, si è dimostrata vincente e coinvolgente per quanti, senza l’assillo della vittoria a tutti i costi, cercano solo di divertirsi e di ritrovarsi davanti ad una rete ed un pallone. La partecipazione al torneo è infatti senza alcun limite di età né di tesseramento risultando aperto a tutti, dai 9 ai 99 anni. Un’edizione, quella di quest’anno, sarà ancora una volta caratterizzato dal concetto di sport come vettore di socialità. Per informazioni è possibile telefonare al 328-6566462.