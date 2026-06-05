Tennis, torneo internazionale Città di Caltanissetta: 5 azzurri ai quarti, Piraino e Manzano completano il capolavoro tricolore

Un’ondata azzurra travolge il secondo Trofeo Bcc G. Toniolo e San Michele. Il verdetto dei campi è impressionante: cinque italiani, due francesi e uno spagnolo compongono il quadro d’élite dei quarti di finale. Un dominio tricolore assoluto, sigillato nella sessione serale da due autentiche prove di forza.

Ci mette poco più di 80 minuti Gabriele Piraino a liquidare la pratica Toby Martin. Il tennista siciliano gioca un tennis solido, lucido e senza sbavature, archiviando la sfida con un perentorio 6-3 6-2.

Gabriele Piraino

A fine match, il beniamino di casa non nasconde la soddisfazione ma tiene i piedi per terra:

“Il punteggio potrebbe trarre in inganno, non è stata affatto una passeggiata. Lui è un giocatore esperto e la partita nascondeva molte insidie. Oggi il servizio mi ha letteralmente salvato nei momenti caldi, permettendomi di gestire il match. Finora ho giocato due partite rapide, spero di avere il serbatoio pieno di energie fisiche e mentali per il prosieguo. Ai quarti trovo Izquierdo Luque: lo conosco poco e mi dispiace abbia battuto Fausto Tabacco. Sarebbe stato un bellissimo derby tra siciliani e amici”.

Stesso copione, stessa fame di vittoria. Juan Cruz Martin Manzano (Foto in anteprima) mette il turbo e rifila un durissimo 6-4 6-1 all’americano Adam Lynch. Una prestazione solida e una determinazione feroce, ribadita anche ai microfoni nel post-gara:

“Ho disputato un’ottima partita. C’era qualche difficoltà al servizio, anche perché era la prima volta che giocavo in notturna tra luci, ombre e una bella cornice di pubblico. Però ho risposto alla grande: lui faceva spesso serve and volley, ma l’ho passato a ripetizione. Ora sotto con il francese Reco: è in fiducia, viene dalle qualificazioni e sarà una battaglia. Ma io non mi nascondo: il mio obiettivo è vincere il trofeo. Il livello qui è altissimo e ce la giochiamo tutti alla pari”.

Il tabellone dei quarti promette scintille e garantisce già un italiano in semifinale grazie a un attesissimo derby:

Il Derby Azzurro: 🇮🇹 Giorgio Tabacco (l’eroe di giornata che ha clamorosamente estromesso il n.1 Jay Clarke) vs Massimo Giunta.

🇮🇹 Giorgio Tabacco (l’eroe di giornata che ha clamorosamente estromesso il n.1 Jay Clarke) vs Massimo Giunta. La Sfida Internazionale: Luca Potenza vs Mae Malige.

Luca Potenza vs Mae Malige. L’incrocio Italo-Spagnolo: Gabriele Piraino vs Rafael Izquierdo Luque.

Gabriele Piraino vs Rafael Izquierdo Luque. A caccia della semifinale: Juan Cruz Martin Manzano vs Alexandre Reco.

Non solo singolare: i motori sono caldissimi anche nel torneo di doppio, arrivato alle battute finali con due semifinali da brivido:

Semifinale 1 (Tutta azzurra): Alessandro Coccioli / Lorenzo Lorusso vs Antonio Massara / Luca Potenza. Semifinale 2 (Sfida internazionale): Ignasi Forcano / Rafael Izquierdo Luque (ESP) vs Thomas Fancutt / Ajeet Rai (AUS/NZL).

L’appuntamento è fissato per venerdì 5 giugno.

Inizio incontri: ore 15:30

ore 15:30 🖥️ Streaming Live: Per chi non potrà essere sulle tribune a spingere gli azzurri, i match saranno visibili in diretta streaming sul sito ufficiale itftennis.com.

(Foto by Gemma Barletta ed Edoardo Giglio)

RISULTATI SECONDO TURNO: M. Malige (FRA) d G. Crisostomo (ITA) 64 26 60; L. Potenza (ITA) d S. Cocola (ITA) 63 62; R. Izquierdo Luque (ESP) d F. Tabacco (ITA) 64 64; M. Giunta (ITA) d M. Sciahbasi (ITA) 64 75; A. Reco (FRA) d C. Lopez Montagud (ESP) 61 26 53 Ret.; G. Tabacco (ITA) d J. Clarke (GBR) 36 63 63; G. Piraino (ITA) d T. Martin (GBR) 63 62; J. Martin Manzano (ITA) d A. Lynch (USA) 64 61.

RISULTATI DOPPIO: Alessandro Coccioli (ITA) / Lorenzo Lorusso (ITA) d. Jay Clarke (GBR) / Ethan Cook (AUS) [1] W.O; Antonio Massara (ITA) / Luca Potenza (ITA) d. Charles Barry (IRL) / Conor Gannon (IRL) 6-4 2-6 [10-5]; Thomas Fancutt (AUS) / Ajeet Rai (NZL) [3] d. Salvatore Caruso (ITA) / Massimo Giunta (ITA); Ignasi Forcano (ESP) / Rafael Izquierdo Luque (ESP) [2] d. Antonio Caruso (ITA) / Sebastiano Cocola (ITA) 6-2 4-6 [11-9]