Stanziati 5 milioni ad 81 Comuni siciliani per migliorare i servizi nelle spiagge libere

Grazie al contributo finanziario della Regione, i Comuni costieri siciliani potranno intervenire sulle spiagge libere per renderle più attrezzate, pulite e sicure. Sono 81 gli enti locali che otterranno il finanziamento regionale per i progetti di riqualificazione, valorizzazione e miglioramento dei servizi. È stato pubblicato il decreto dell’assessorato Territorio e ambiente che assegna i fondi per 5 milioni di euro con l’elenco delle istanze ammesse.

«Per la prima volta – dice l’assessore Giusi Savarino – con il governo Schifani, la Regione investe sulla qualità dei servizi nelle spiagge. La grande risposta dei Comuni dimostra che abbiamo intercettato un’esigenza reale. Sono orgogliosa del risultato ottenuto, per l’entusiasta adesione delle amministrazioni locali che avranno adesso le risorse per migliorare la qualità dei servizi per i bagnanti.

Un risultato senza precedenti, frutto dell’attenzione verso le esigenze dei cittadini e delle vocazioni del territorio, in modo da sfruttarne al meglio le potenzialità, a beneficio delle rispettive comunità e dei turisti. Finanziamo 81 progetti che renderanno le nostre spiagge più attrattive, sicure, accessibili e pulite.

Gli interventi, infatti, comprendono aree gioco per i bambini, aree per i nostri animali domestici, docce e servizi igienici meno impattanti sull’ambiente, passerelle, torrette per i bagnini, prevedendo l’impiego di materiali ecosostenibli. Sono fiduciosa che questo permetterà ai nostri Comuni di competere per acquisire le bandiere e le insegne che attestano la qualità di spiagge e servizi».