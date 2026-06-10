Spazio, Schifani: “La Sicilia guarda con orgoglio a un nuovo straordinario traguardo di Luca Parmitano”

La Sicilia “guarda con orgoglio a un nuovo straordinario traguardo di Luca Parmitano. La sua selezione come pilota della missione Nasa Artemis III conferma il valore di un uomo che, partendo dalla nostra terra, e’ diventato uno dei protagonisti dell’esplorazione spaziale mondiale”. Lo afferma il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani. Parmitano rappresenta, aggiunge, “un esempio di talento, competenza e determinazione per le giovani generazioni. Gia’ insignito lo scorso settembre dalla Regione Siciliana del Premio Alessi, continua a onorare la Sicilia e l’Italia con risultati che entrano nella storia. A lui rivolgo, a nome del governo regionale e di tutti i siciliani, le piu’ vive congratulazioni e l’augurio di raggiungere nuovi, straordinari successi”. (AGI)