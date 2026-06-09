Sommatino. Concluso il progetto di educazione ambientale “”Compost Value – Stilisti nel Compost”

SOMMATINO. Si è concluso nel pomeriggio del 4 giugno il progetto di educazione ambientale “Compost Value – Stilisti nel Compost”, un percorso che ha coinvolto gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria, accompagnandoli alla scoperta dei valori della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente.

La giornata conclusiva, svolta presso il Parco Urbano Falcone e Borsellino, ha visto una grande partecipazione di bambini e famiglie, protagonisti di attività formative e momenti di condivisione che hanno reso ancora più significativo il lavoro svolto durante l’anno scolastico.

Un sentito ringraziamento del sindaco è andato al Vicesindaco Mariangela Castellano, che ha seguito e curato l’organizzazione dell’evento in collaborazione con la società Impianti, e all’Assessore Jean Pierre Rumeo, il cui supporto è stato fondamentale per la riuscita dell’iniziativa.

Ringraziamenti inoltre all’ Istituto Comprensivo “Nino Di Maria”, alla Pro Loco, alla Croce Rossa e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa bella giornata. I ragazzi hanno ricevuto attestati e gadget ricordo: a loro l’augurio di continuare a essere ambasciatori del rispetto per l’ambiente, portando nella vita quotidiana quanto appreso durante questo percorso. Perché educare all’ambiente significa costruire cittadini più consapevoli e una comunità migliore.