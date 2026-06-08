Sicilia, progetto “Uffici di prossimità”: il 9 giugno il primo incontro del tavolo tecnico regionale all’assessorato della Famiglia

Si terrà domani, 9 giugno, il primo incontro del tavolo tecnico regionale del progetto “Uffici di prossimità – La giustizia più vicina ai cittadini”, promosso dalla Regione Siciliana in collaborazione con il Ministero della Giustizia. L’evento, rivolto anche alla stampa, si svolgerà alle 11 nella sede dell’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, in via Trinacria 34-36, alla presenza dell’assessore Nuccia Albano.Il tavolo ha funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività progettuali in corso e rappresenta un momento istituzionale di confronto tra Regione Siciliana, Ministero della Giustizia, Formez PA, Comuni aderenti e Tribunali coinvolti nel progetto finalizzato all’attivazione di 30 Uffici di prossimità sul territorio regionale, utili a facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi della giustizia e alla tutela dei diritti. Saranno fornite informazioni sullo stato di avanzamento del progetto e illustrate le prossime fasi operative.All’incontro parteciperanno anche la dirigente del Ministero della Giustizia, Roberta Bardi; il presidente di Formez PA, Giovanni Anastasi; la dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, Maria Letizia Di Liberti; il dirigente del Servizio 7 – Fragilità e povertà della Regione Siciliana, Guglielmo Reale; il direttore Performance e Semplificazione amministrativa ad interim di Formez PA, Claudia Migliore.Seguiranno gli interventi tecnici dei referenti regionali e di Formez PA e una tavola rotonda con i componenti del tavolo tecnico regionale.