Sicilia. Prestito d’onore, in cinque giorni già 458 domande. Schifani: «Numeri che dimostrano l’interesse per una misura che sostiene il diritto allo studio»

Partenza sprint per la misura della Regione Siciliana, gestita da Irfis, a sostegno degli studenti universitari. A soli cinque giorni dall’apertura della piattaforma, avvenuta il 4 giugno scorso, sono già 458 le istanze presentate per accedere al Prestito d’onore. Le richieste pervenute da parte degli universitari siciliani corrispondono a oltre 4 milioni di euro di finanziamenti.

«Un risultato – dichiara il presidente della Regione, Renato Schifani – che testimonia il forte interesse verso una misura pensata per sostenere il diritto allo studio e offrire ai giovani uno strumento concreto per affrontare le spese legate al percorso accademico. Consentire ai ragazzi di investire sulla propria formazione significa scommettere sul futuro della Sicilia, favorendo la crescita delle competenze e creando le condizioni per trattenere e valorizzare il talento nel nostro territorio».

«Garantiremo istruttorie rapide – assicura la presidente di Irfis, Iolanda Riolo – per dare seguito all’agevolazione voluta dal governo Schifani, che ha avuto un grande successo presso i nostri studenti. Irfis è al fianco dei siciliani».

La misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 6 milioni di euro a valere sul Fondo Sicilia ed è rivolta agli studenti iscritti a corsi universitari, presso atenei con sede nell’Isola, appartenenti a nuclei familiari con redditi medio-bassi.Il Prestito d’onore prevede finanziamenti fino a 10 mila euro, concessi a tasso zero e senza la richiesta di garanzie personali o patrimoniali.

Le risorse possono essere utilizzate per sostenere le spese universitarie e quelle connesse al percorso di studi, contribuendo ad alleggerire il peso economico che grava sulle famiglie.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata sul sito di Irfis FinSicilia fino a esaurimento delle risorse disponibili.

