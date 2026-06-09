Sicilia, il Telegraph: “Isola più bella del Mediterraneo”. Schifani: “Servizio riparatorio”

Da ‘covo della mafia’ a “isola più bella del Mediterraneo, secondo chi ci vive”. In due giorni il Telegraph ha pubblicato questi due titoli, il primo dei quali aveva procuratore dei malumori a partire dal Presidente della Regione Renato Schifani. Adesso il Telegraph sul proprio sito ha pubblicato uno studio che ha confrontato 50 isole sulla base di oltre 30 parametri differenti. E immediata arriva il commento del Governatore: “Soddisfatto di questo autorevole riconoscimento del Telegraph che definisce la Sicilia la più bella isola del Mediterraneo.

E’ una testimonianza che valorizza non solo il nostro straordinario patrimonio paesaggistico, culturale e monumentale ma soprattutto l’autenticià, l’ospitalità e il senso di comunità che contraddistinguono i siciliani”. E aggiunge: “Ho letto il servizio e lo considero riparatorio. Sono intervenuto chiedendo le scuse e le ho ottenute, ora parlano di Sicilia straordinaria”. Nell’articolo “riparatorio”, come lo definisce Schifani, il giornale fa una sorta di dichiarazione d’amore alla Sicilia, definita “crocevia di gastronomia, architettura e cultura, plasmato da uno stile di vita che continua a seguire un ritmo lento e autentico”. (Adnkronos)