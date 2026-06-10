Serradifalco. L’Unità pastorale organizza “Messa prima degli Esami”, momento di preghiera per studenti e famiglie

SERRADIFALCO. Un momento di preghiera, affidamento e festa per accompagnare studenti e famiglie in uno dei passaggi più significativi dell’anno scolastico. L’Unità pastorale di Serradifalco, attraverso la Pastorale Giovanile cittadina, organizza la “Messa prima degli esami”, in programma giovedì 11 giugno 2026 alle ore 18:00 in Chiesa Madre.

Una iniziativa che da anni promuove padre Biagio Biancheri, rivolta in modo particolare ai ragazzi che si preparano ad affrontare l’esame di maturità e agli studenti della scuola secondaria di primo grado, chiamati a vivere il tempo degli esami non soltanto come verifica scolastica, ma anche come occasione di crescita personale, responsabilità e fiducia.

Un gesto semplice ma significativo per ricordare che anche il percorso scolastico può diventare luogo di maturazione umana e spirituale.

L’appuntamento prevede inoltre alcuni segni pensati per i giovani partecipanti: la consegna della penna, simbolo dell’impegno e del lavoro svolto durante l’anno e che potrà essere utilizzata in sede di esami; la distribuzione dell’immaginetta di San Giuseppe da Copertino, venerato come patrono degli studenti; e, al termine della celebrazione, un momento di fraternità davanti alla Chiesa Madre con brindisi e festa.

L’invito è rivolto non soltanto agli studenti, ma anche alle famiglie, agli insegnanti e a tutta la comunità educante, perché attorno ai giovani possa crescere una rete di vicinanza, incoraggiamento e preghiera.