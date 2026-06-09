Ponte stretto, opera avveniristica: lungo 3,3 km con una vita di 200 anni, previsto che resista a venti con velocità superiore a 300 km/h

E’ previsto che abbia una campata sospesa centrale lunga 3.300 metri e una lunghezza complessiva di 3.666 metri (comprese le due campate laterali di 183 metri ciascuna). Il Ponte sullo Stretto nell’ultimo progetto vede l’Altezza delle torri sulle due sponde di 399 metri con 4 cavi di sospensione del diametro di 1,26 metri (ciascuno formato da 44.323 fili di acciaio).

La larghezza dell’impalcato è di 60,4 metri che si compone di tre corsie stradali per senso di marcia e due corsie di servizio. Sono previsti anche due binari ferroviari. Il franco navigabile dell’opera, ovvero lo spazio tra l’acqua misurata con l’alta marea e la parte bassa del ponte è di 65 metri per una larghezza di 600 metri, in presenza di gravose condizioni di traffico stradale e ferroviario. Il franco si innalza a 72 metri in assenza di traffico ferroviario.

Il progetto è accompagnato da 40 km di raccordi viari e ferroviari (l’80% dei quali sviluppati in galleria) che collegheranno il Ponte, dal lato della Calabria, all’autostrada del Mediterraneo e alle stazioni ferroviarie di Villa S. Giovanni e Reggio Calabria e, dal lato della Sicilia, alle autostrade Messina-Catania e Messina-Palermo nonché alla nuova stazione di Messina. Il Ponte, secondo il progetto, resiste a venti con velocità superiore ai 300 km/h mentre con un sisma di magnitudo 7,1 della scala Richter, il ponte e i collegamenti a terra non subiscono danni.

Una volta terminato e collaudato l’opera sarà sempre aperta al traffico: 365 giorni l’anno, 24 ore al giorno. E’ stato progettato per avere una vita utile di 200 anni con un sistema di sospensione che nel dettaglio sarà formato da 4 cavi di 1,26 metri di diametro ciascuno, composti da 940.000 km di fili d’acciaio, 2,5 volte la distanza Terra-Luna