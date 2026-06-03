Nissa. Mirko Castelnuovo va via, arriva Damiano Butano, portiere catanese classe 2008

La NISSA F.C. guarda al presente ma soprattutto al futuro e lo fa assicurandosi uno dei profili più interessanti del panorama giovanile italiano. Il club biancoscudato ha infatti raggiunto l’accordo per l’ingaggio di Damiano Butano, portiere classe 2008 nato a Catania e considerato tra i giovani estremi difensori più promettenti della sua generazione.

Nonostante, la giovanissima età, Butano vanta già un percorso di assoluto livello. Cresciuto nel settore giovanile del Catania, ha scritto una pagina importante della sua carriera quando, a soli 16 anni, ha fatto il proprio debutto tra i grandi allo stadio “Angelo Massimino”, dimostrando personalità e maturità fuori dal comune.

La stagione appena conclusa ha rappresentato una definitiva consacrazione. Con la maglia del Ghiviborgo, nel campionato di Serie D, il giovane portiere ha collezionato ben 34 presenze, numeri straordinari per un ragazzo nato nel 2008 che si è confrontato con avversari ben più esperti. Prestazioni che gli hanno consentito di mettersi in mostra a livello nazionale, confermando qualità tecniche, affidabilità e grande capacità di gestione della pressione. Nel suo percorso di crescita trova spazio anche l’esperienza alla Viareggio Cup, una delle manifestazioni giovanili più prestigiose del panorama internazionale, disputata con la Rappresentativa Serie D. Un’occasione che gli ha permesso di confrontarsi con alcuni dei migliori talenti emergenti e di arricchire ulteriormente il proprio bagaglio tecnico e umano.

L’arrivo di Damiano Butano rappresenta un investimento importante per la Nissa, che si assicura un portiere di prospettiva ma già abituato a misurarsi in contesti competitivi. Giovane, ambizioso e con un curriculum che parla già da sé, il talento catanese è pronto a iniziare una nuova avventura in biancoscudato, con l’obiettivo di continuare il proprio percorso di crescita e ritagliarsi un ruolo da protagonista.

L’annuncio è arrivato dopo che il presidente Luca Giovannone aveva comunicato alla tifoseria che, per la prossima stagione, il portiere titolare della Nissa Mirko Castelnuovo, classe 2006, non farà più parte della Nissa. Un giocatore di grande importanza e livello, autore di una grandissima stagione ma che, purtroppo, la Nissa non potrà avere tra le sue fila. A comunicarlo alla società è stato lo stesso giocatore.