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Meloni: “Tre anni fa veniva a mancare Silvio Berlusconi, protagonista assoluto della vita politica italiana”

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Meloni: “Tre anni fa veniva a mancare Silvio Berlusconi, protagonista assoluto della vita politica italiana”

Ven, 12/06/2026 - 10:48

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(Adnkronos) – “Tre anni fa veniva a mancare Silvio Berlusconi. Resta il ricordo di un protagonista assoluto della vita politica italiana. Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di Governo, fondato su battaglie comuni, su una visione dell’Italia e sull’idea che l’amore per la libertà, il coraggio e la determinazione possano cambiare il corso delle cose. Quel percorso non si è interrotto e continua ancora oggi, con la stessa determinazione, al servizio di un’Italia forte, autorevole e orgogliosa. Anche nel suo ricordo”. Così la premier Giorgia Meloni.
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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