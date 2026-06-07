Antonio Emma sarà, ancora una volta, al centro della Sikelia Cup. Il dirigente nisseno, da quando è entrato nell’entourage della Nazionale Siciliana, ha sempre rappresentato un punto di riferimento per il movimento calcistico regionale.

Una presenza legata alla fiducia avuta dal presidente regionale Figc Morgana che ha da subito dato forza con la sua presenza istituzionale a tutti gli eventi promossi. Elunedì a Terrasini il dirigente nisseno è pronto a scrivere un’altra pagina di calcio. <Con la Rappresentativa allenata dal nostro tecnico Giovanni Marchese affronteremo a Terrasini la Nazionale delle Mauritius che è affiliata alla Fifa; per noi è un grande onore perchè vuol dire che si sta lavorando molto bene e che si punta sempre più a migliorare i risultati a tutti i livelli>.

Antonio Emma, attualmente alla Nissa, ha anche annunciato un’altra novità: <Nell’organico tecnico della Rappresentativa ci sarà anche un nuovo preparatore dei portieri. A curare la preparazione degli estremi difensori della Nazionale Siciliani sarà il nisseno Armando Maritato, anche lui, al pari di Giovanni Marchese, atleta serio e preparato una vita sempre al servizio dello sport>.

Insomma, una gran bella emozione per il calcio nisseno che, in ambito regionale, sta avendo una gran bella visibilità grazie a dirigenti, tecnici e altri che si sono spesi per far crescere il movimento calcistico siciliano. <Da parte nostra ci stiamo mettendo impegno e dedizione massime per far crescere al meglio il calcio siciliano; si tratta di un calcio che ha potenzialità e che, a mio modo di vedere, nei prossimi anni credo possa crescere ulteriormente e diventare un vessillo e una bandiera per lo sviluppo e la crescita del calcio nell’Isola>