Ingegneri, in Sicilia via libera alla Long List dei Tecnici Esperti. Il presidente Corvo: “Garantirà efficienza e trasparenza”

L’assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana ha approvato – con il DDG n. 1848 del 16 giugno 2026 – il Regolamento per l’istituzione e la gestione della Long List dei Tecnici Esperti composta da ingegneri iscritti agli Ordini siciliani. La Long List dei Tecnici Esperti è istituita dalla Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia come già previsto dal Protocollo d’Intesa approvato con DDG n. 3005 del 30 ottobre 2025. Il Regolamento approvato ne disciplina le modalità di istituzione, gestione, aggiornamento e utilizzo.«Ringraziamo la Regione Siciliana per l’ascolto – afferma Fabio Corvo presidente della Consulta Regionale – la Long List di ingegneri garantirà alla Sicilia quella necessaria velocità, efficienza e trasparenza di cui c’è bisogno in una fase cruciale per lo sviluppo e per gli interventi più urgenti. Individueremo le risorse tecniche specializzate per la valutazione e la pianificazione di attività già in essere e future attingendo dagli iscritti che proverranno progressivamente da tutti gli Ordini delle nove province siciliane. La sinergia attivata con l’assessore Edmondo Tamajo e il dirigente generale del Dipartimento delle Attività Produttive Dario Cartabellotta si è trasformata in un’azione determinante. Siamo pronti per ottimizzare la disponibilità dei professionisti in tempi celeri e in linea con quanto stabilito dal Regolamento». La Long List sarà un bacino fondamentale per il futuro della Sicilia, è finalizzata a mettere a disposizione dei beneficiari di agevolazioni pubbliche la collaborazione di professionisti iscritti, qualificati per lo svolgimento di verifiche tecniche, perizie, collaudi e valutazioni di pertinenza e congruità della spesa relative ai programmi e ai bandi gestiti dal Dipartimento Attività Produttive della Regione Siciliana.Le modalità d’iscrizione alla Long List saranno diffuse nei prossimi giorni direttamente dai 9 Ordini degli Ingegneri di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.