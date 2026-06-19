Caltanissetta, inquinamento e salute al centro del progetto eTwinning “Break the toxic chain” promosso dall’ITET “Rapisardi da Vinci”

Grazie al progetto eTwinning “Break the Toxic Chain: Against Pollution and Cancer Through Youth Action” l’ITET”Rapisardi da Vinci” di Caltanissetta ha raccolto, durante l’anno scolastico che si è appena concluso, l’ambiziosa sfida di connettere formazione scolastica e cittadinanza attiva in una prospettiva internazionale. Il progetto, che ha visto coinvolti gruppi di studenti della 2D CAT, 5D ART e 5B INF, è stato pensato con l’obiettivo di spingere i giovani a mobilitarsi in prima persona per spezzare la catena tossica che lega l’inquinamento ambientale alle malattie oncologiche.

Il progetto è stato realizzato sulla piattaforma eTwinning grazie ad un gemellaggio virtuale tra la scuola nissena, l’Istituto EBS da Benposta di Portimao ed il Liceo Manzoni di Lecco. Gli studenti dei tre Istituti hanno analizzato e confrontato dati scientifici locali e globali sulle patologie tumorali causate dall’inquinamento e sulle azioni che si possono mettere in atto per prevenire tali patologie. Ma non si è trattato di semplice teoria. Gli studenti hanno tradotto le loro ricerche in prodotti digitali concreti, progettando infografiche, video, poster tematici e campagne di sensibilizzazione. Organizzati in gruppi internazionali, i ragazzi hanno promosso azioni concrete nelle proprie comunità, nella consapevolezza che è necessario agire oggi per un domani più sano. A dare valore e spessore scientifico al percorso sono stati gli incontri con esperti di altissimo profilo organizzati in occasione delle mobilità di gruppo Erasmus presso l’ITET Rapisardi Da Vinci. Il Dott. Raia Domenico ed il Dott. Maira Marco hanno relazionato in merito alla tematica delle connessioni tra inquinamento e tumori interagendo con una vasta platea di studenti italiani e portoghesi. Questi due importanti momenti di formazione hanno riscosso un grande successo e si sono integrati perfettamente sia con i valori promossi dal progetto che con le finalità previste dall’insegnamento dell’Educazione Civica indicate nel curriculo dell’Istituto.Un valore aggiunto fondamentale è stato il legame strategico tra le attività online di eTwinning e le mobilità Erasmus. La fusione tra questi due importanti facce del processo di internazionalizzazione dell’Istituto ha permesso agli studenti di incontrarsi dal vivo e di lavorare, a distanza ed in presenza, trasformando il progetto in una vera esperienza di cittadinanza europea. Forti dell’ottimo lavoro svolto e dell’entusiasmo dei ragazzi, i docenti del gruppo eTwinning dell’Istituto si preparano ora a un passo importante: la candidatura ufficiale per il Quality Label, l’importante certificato di qualità che premia l’eccellenza delle attività didattiche transnazionali.