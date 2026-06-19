Caltanissetta. Carta d’identità cartacea, Open Day suddivisi per cognome: sabato 20 giugno le lettere da F a K

Sabato 20 giugno il Comune di Caltanissetta ha programmato un’apertura straordinaria dell’ufficio carte d’identità esclusivamente riservata ai cittadini residenti a Caltanissetta, che hanno un cognome che inizia con le lettere F, G, H, I, J, K, in possesso di una carta d’identità cartacea da rinnovare con un documento di tipo elettronico (CIE).

Gli sportelli saranno aperti dalle ore 09:00 alle ore 17:15 e sarà predisposto un elimina code che consentirà, già dall’apertura, di contingentare il numero degli utenti che potranno accedere al servizio ed evitare inutili attese.

La suddivisione in lettere è stata ritenuta necessaria per gestire l’elevato flusso di utenti interessati al rinnovo ed evitare assembramenti.

Uno sportello, che potrà servire fino a un massimo di 25 utenti, sarà esclusivamente dedicato alle categorie fragili indicate nella Deliberazione di giunta n.100 del 31/10/13 che consente la precedenza, come gesto di cortesia, agli ultrasettantacinquenni, ai bambini di età inferiore a 6 anni, alle donne in gravidanza e ai disabili muniti di certificazione ex legge 68/1999.

Coloro i quali non rientrano in tali categorie potranno, in base all’ordine di arrivo, prenotare il proprio turno fino a esaurimento delle disponibilità.

Si prevede che potranno essere gestiti complessivamente circa 100 utenti.

COSA PORTARE

La Carta d’identità cartacea da sostituire (o la denuncia di furto o smarrimento presentata in Questura)

Una fototessera recente e con le caratteristiche previste dal Ministero dell’interno indicate nella pagina: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/richiedi/modalita-di-acquisizione-delle-foto/

Il Codice Fiscale

Allo sportello sarà possibile effettuare il pagamento di € 22,50 (28,00 se il documento cartaceo risulta rubato o smarrito) con POS o contanti.

Conclusa l’operazione allo sportello il documento verrà spedito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e arriverà in 6 giorni lavorativi.

DOCUMENTI ALTERNATIVI ALLA CARTA D’IDENTITÀ

Si ricorda agli utenti che l’art. 35 del DPR 445/2000 prevede documenti equipollenti alla carta d’identità da utilizzare in tutti i casi in cui non è richiesta un’identità digitale e non ci si deve recare con voli aerei fuori dall’Italia.

Sono equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.

IL CALENDARIO DEI PROSSIMI OPEN DAY

L’accesso contingentato in ordine alfabetico (per lettera iniziale del cognome) proseguirà con la seguente calendarizzazione:

Lettere L-O = 27 giugno

Lettere P-R = 4 luglio

Lettere S-Z = 11 luglio

