Condanna per abusi su minore, la Diocesi di Piazza Armerina: “Mai stato catechista, ma animatore. Allontanato dopo la denuncia”

“In merito alle notizie pubblicate sugli organi di informazione riguardanti la condanna resa nota il 18 giugno u.s. di un presunto catechista, così si legge, operante in una parrocchia della Diocesi di Piazza Armerina, si precisa che il soggetto in questione non è mai stato catechista ma animatore del canto in un gruppo di preghiera composto da persone adulte.

Si precisa inoltre che non appena è stata resa nota la denuncia nei suoi confronti il Vicario Generale della Diocesi ha chiesto al parroco di allontanare il soggetto dal compito svolto nel gruppo; cosa che è avvenuta puntualmente.” Così in una nota la Diocesi di Piazza Armerina.