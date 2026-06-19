Costringe con minacce una ragazzina a inviargli foto intime, 69enne condannato a 9 anni

La corte di appello di Palermo ha confermato la condanna a nove anni di carcere per Pasquale Di Stefano, 69 anni, ex dipendente delle Poste di Favara. La terza sezione ha ritenuto provate le accuse di pedopornografia e violenza privata ai danni di una minore. Oltre alla pena, i giudici hanno stabilito un risarcimento di 40 mila euro in favore della vittima. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe costretto con minacce una ragazzina a inviargli fotografie intime, conservate poi sul telefono, tra il 2014 e il 2017. “Mandami le tue foto intime o ti faccio sparire”, sarebbe stata una delle frasi utilizzate per intimidire la minore. La vicenda emerge come filone di un’indagine piu’ ampia su ammanchi e ricatti che ha coinvolto l’ex impiegato. Tre anni fa Di Stefano era finito in manette per la sparizione di circa 570 mila euro dall’ufficio postale dove prestava servizio. Stando alla ricostruzione investigativa, avrebbe effettuato prelievi non autorizzati, spesso in concomitanza con rimborsi di buoni fruttiferi, mascherando poi le operazioni con diversi stratagemmi. Una parte consistente di quel denaro, circa 250 mila euro, sarebbe stata versata a una coppia che, venuta a conoscenza delle molestie sulla minore, avrebbe messo in piedi un’estorsione ai suoi danni. (AGI)