Il Sottosegretario agli Esteri Massimo Dell’Utri eletto vice presidente dell’IILA: “Rafforzare dialogo con i Paesi dell’America Latina”

Il Consiglio dei Delegati dell’IILA, riunitosi in sessione straordinaria, ha accolto con enorme piacere e soddisfazione la nomina del Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Massimo Dell’Utri, quale Delegato del Governo italiano presso questa Organizzazione internazionale. In questa occasione il Consiglio dei Delegati ha eletto per acclamazione il Sottosegretario Dell’Utri quale Vice Presidente dell’IILA. Nel suo intervento, il Sottosegretario ha espresso grande entusiasmo per il nuovo incarico, sottolineando la volontà di contribuire attivamente al rafforzamento del dialogo e della cooperazione tra l’Italia e i Paesi dell’America Latina. Ha inoltre manifestato vivo apprezzamento per il ruolo svolto dall’IILA quale piattaforma privilegiata di confronto e collaborazione, capace di valorizzare e consolidare i legami politici, economici e culturali tra le due sponde. Il Consiglio dei Delegati ha rivolto al nuovo Vice Presidente un caloroso benvenuto, formulando i migliori auguri di buon lavoro e auspicando una collaborazione proficua e ricca di risultati.