Operazione della Polizia allo Zen 2 di Palermo: trovate armi, munizioni e droga

Prosegue senza sosta a Palermo l’attività della Polizia di Stato finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali connessi alla detenzione illegale di armi ed al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai contesti urbani maggiormente esposti a situazioni di degrado e illegalità diffusa. L’attività di polizia ha ricevuto ulteriore impulso in relazione ad elementi e spunti investigativi collegati ai recenti e violenti atti intimidatori avvenuti nell’area periferica nord ovest del capoluogo. In tale contesto operativo, negli scorsi giorni, personale della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. “San Lorenzo”, unitamente ai colleghi della Squadra Mobile, ha proceduto ad una vasta operazione all’interno dello Zen 2 che si è avvalsa anche della collaborazione di militari del IV Reggimento Genio Guastatori – Esercito Italiano Corso calatafimi 1000 e di vigili del fuoco e del loro supporto offerto attraverso l’uso di apparecchiature specializzate nella ricerca di materiale ferroso interrato e nella movimentazione terra e scavi. Al termine delle operazioni si è proceduto all’arresto di un cittadino palermitano, incensurato, gravemente indiziato dei reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, detenzione di arma clandestina e detenzione abusiva di munizionamento. Sorprendenti gli esiti di una perquisizione effettuata ai sensi dell’art. 41 del Tulps presso l’abitazione dell’uomo. Gli operatori hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro una pistola marca Beretta calibro 9×21 con matricola abrasa, completa di tre caricatori, nonché 107 cartucce per arma corta di vari calibri (9×21 e 6,35) e 175 cartucce calibro 12 per fucile. All’interno dell’immobile sono stati altresì rinvenuti quattro panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di circa 400 grammi, nonché ulteriori 69 dosi della medesima sostanza, già confezionate e pronte per la cessione, per un peso complessivo di 86 grammi. Nel medesimo contesto sono stati sequestrati bilancini di precisione e materiale vario destinato al confezionamento dello stupefacente. Al termine delle attività, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione della competente autorità giudiziaria per le determinazioni di rito. (Com/Red/ Dire)