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Incendio alla stazione di servizio a Capaci, Tamajo: “La solidarietà non basta più, serve un piano straordinario di sicurezza”

Redazione 3

Incendio alla stazione di servizio a Capaci, Tamajo: “La solidarietà non basta più, serve un piano straordinario di sicurezza”

Dom, 07/06/2026 - 09:22

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“Esprimo la mia piena solidarietà ai titolari e ai lavoratori della stazione di servizio di Capaci colpita dal grave incendio la scorsa notte. Ma oggi non possiamo limitarci ai messaggi di vicinanza: la solidarietà, da sola, non basta più”. Lo dichiara l’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, che interviene dopo l’ennesimo episodio che ha interessato un’attività economica del territorio palermitano. “Quando imprese e commercianti vivono nella paura di intimidazioni e danneggiamenti, è in gioco la libertà di fare impresa e la serenità di un’intera comunità. Lo Stato deve far sentire con forza la propria presenza e chi lavora onestamente non può essere lasciato solo.

Per questo ritengo necessario che si debba avviare un piano straordinario per la sicurezza, con un rafforzamento dei controlli sul territorio e un maggiore coordinamento tra istituzioni e forze dell’ordine. Confidiamo nel lavoro degli investigatori affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano individuati eventuali responsabili. Ma la risposta delle istituzioni, deve essere ferma: difendere chi investe, crea lavoro e contribuisce allo sviluppo della nostra terra significa difendere la Sicilia che vuole crescere nella legalità”. Conclude Tamajo. (ITALPRESS)

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