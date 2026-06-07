Il Comune di Gela assegnerà all’insegnante Samanta Lacagnina un encomio solenne: “La maestra ha dato una lezione di umanità che nessun libro potrà mai insegnare”

L’amministrazione comunale di Gela (Caltanissetta) assegnerà un encomio solenne all’insegnante gelese Samanta Lacagnina, dell’istituto scolastico Verga, che ha usato giorni delle proprie ferie per assistere un alunno in procinto di affrontare un delicato intervento chirurgico, a mani e piedi, in una struttura specialistica di Rimini, in Emilia-Romagna.

“La maestra ha dato a tutta la città una lezione di umanità che nessun libro potrà mai insegnare. Non era tenuta a farlo. Lo ha fatto perché per lei quel bambino non è un alunno, è parte della sua vita. A nome di tutta l’amministrazione e crediamo di tutti i gelesi, le diciamo grazie. Proporremo al prossimo consiglio comunale il conferimento di un encomio solenne”, dicono il sindaco Terenziano Di Stefano e gli assessori Peppe Di Cristina e Valeria Caci. (ANSA).