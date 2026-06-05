Gran festa in casa Olympia Riesi a conclusione di un’annata indimenticabile

Gran festa in casa Olympia Riesi. Una festa di fine anno sportivo con partite balli, medaglie e gelati presso la palestra della parrocchia del SS Salvatore. Nell’occasione dirigenti e giocatori si sono dati appuntamento per saluti e ringraziamenti a tutte le famiglie e benedizione a tutte le allieve da parte di Don Salvatore Giuliana e dei responsabili della Polisportiva Olympia Mimmo Cirrito, Angelo Bellina e Valeria Di Cristina .

Si è parlato del bellissimo e straordinario anno sportivo vissuto, delle tante vittorie e traguardi raggiunti , soprattutto uno in particolare, quello di aver vissuto momenti di confronto, di inclusione e crescita nell’ aver frequentato un ambiente sano e formativo.