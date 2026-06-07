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Giornata per la sicurezza Alimentare. Lorefice (M5S): “Stop a importazioni con pesticidi vietati in Ue”

Redazione 1

Giornata per la sicurezza Alimentare. Lorefice (M5S): “Stop a importazioni con pesticidi vietati in Ue”

Dom, 07/06/2026 - 22:19

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“La sicurezza alimentare riguarda salute pubblica, tutela dei consumatori e qualità delle produzioni. Non possiamo chiedere agli agricoltori italiani ed europei di rispettare standard sempre più rigorosi e consentire al tempo stesso l’ingresso sul mercato di prodotti ottenuti con sostanze o pratiche che in Europa non sono ammesse. Su questo tema ho già richiamato in Parlamento la necessità di garantire regole coerenti, controlli efficaci e piena applicazione del principio di precauzione. Difendere la sicurezza alimentare significa tutelare la salute dei cittadini, il lavoro delle nostre imprese agricole e condizioni di concorrenza corrette”.

Lo afferma il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato, in occasione della Giornata mondiale della sicurezza alimentare.

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