Gela Calcio, l’appello del sindaco Di Stefano per salvare la società sportiva: “Non è solo una squadra, è un’intera comunità che si riconosce in un simbolo condiviso”

“Abbiamo davanti a noi una sfida che va ben oltre il calcio. Abbiamo 48 ore di tempo per salvare il Gela Calcio e, con esso, un patrimonio sociale, educativo e identitario che appartiene a tutta la nostra comunità. Desidero rivolgere un appello sincero e accorato agli imprenditori, ai commercianti e ai professionisti della nostra città. In queste ore una decina di imprenditori ha già manifestato concretamente la propria disponibilità a contribuire alla costruzione di una nuova società sportiva. A loro va il mio più sentito ringraziamento. Tuttavia, questo importante segnale di responsabilità e amore verso Gela non è ancora sufficiente. Dobbiamo comprendere che il Gela Calcio non rappresenta soltanto una squadra che scende in campo la domenica. Dietro quei colori, dietro quella maglia, c’è molto di più. C’è l’aggregazione giovanile, ci sono centinaia di ragazzi che trovano nello sport un punto di riferimento sano, ci sono famiglie che si ritrovano sugli spalti, c’è un’intera comunità che si riconosce in un simbolo condiviso. Perdere il Gela Calcio significherebbe impoverire il tessuto sociale della nostra città. Significherebbe privare tanti giovani di un’opportunità di crescita, di educazione ai valori dello sport e di appartenenza. Significherebbe rinunciare a uno strumento che contribuisce ogni giorno a tenere lontani i nostri ragazzi dalla strada e dalle situazioni di disagio.Per questo chiedo uno sforzo collettivo. Chiedo un gesto di responsabilità e di amore verso Gela. Non si chiedono sacrifici insostenibili. Al contrario, basta il contributo di tanti per costruire una società nuova, forte, credibile e solida. Una società che guardi certamente ai risultati sportivi, ma soprattutto alla funzione sociale, educativa e aggregativa che il calcio svolge nella nostra comunità. Da gelese a gelese, rivolgo un invito a chi può dare una mano: questo è il momento di farsi avanti. Ognuno, secondo le proprie possibilità, può contribuire a scrivere una pagina importante per il futuro della nostra città. Il Gela Calcio è patrimonio di tutti. Salvarlo oggi significa investire nel futuro dei nostri giovani e nell’identità della nostra comunità.” Così il Sindaco di Gela Terenziano Di Stefano in una nota.