Due riconferme in casa Nissa per la prossima stagione: Bruno e Alagna vestiranno ancora biancoscudato

La NISSA F.C. prosegue nel segno della continuità e ufficializza la riconferma del difensore centrale Luca Bruno, che vestirà la maglia biancoscudata per la terza stagione consecutiva. Riconferma anche per l’attaccante Alagna. Per Bruno è una scelta naturale, quasi inevitabile, per un calciatore che nel corso degli ultimi anni è diventato un punto di riferimento assoluto all’interno dello spogliatoio e una delle figure più amate dalla tifoseria.

La permanenza di Bruno rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione della nuova Nissa. Il direttore Lorenzo Giovannone e il tecnico Francesco Di Gaetano hanno fortemente voluto la conferma di un giocatore che, oltre alle qualità tecniche e tattiche, garantisce personalità, esperienza e un forte senso di appartenenza ai colori biancoscudati.

Nel corso dell’ultima stagione il centrale difensivo ha disputato un campionato di altissimo livello, distinguendosi per affidabilità, rendimento costante e spirito di sacrificio. Caratteristiche che gli hanno permesso, per lunghi tratti della stagione, di indossare anche la fascia di capitano, guidando i compagni dentro e fuori dal campo e consolidando il proprio ruolo di leader del gruppo.

Per i tifosi nisseni, Luca Bruno rappresenta ormai una certezza. La sua grinta, la sua determinazione e la capacità di trasmettere sicurezza all’intero reparto arretrato lo hanno reso uno dei beniamini del pubblico, che ne apprezza non solo il valore calcistico ma anche quello umano. La riconferma arriva dunque come un atto spontaneo e meritato, frutto del lavoro svolto e del legame autentico costruito con la città e con questi colori. La Nissa potrà continuare a contare su uno dei suoi uomini simbolo, pronto a dare battaglia su ogni pallone e a difendere con orgoglio la maglia biancoscudata.

Fabio Alagna, attaccante classe 2000 ( soprannominato dai tifosi Varenne, il cavallo più veloce della storia) che continuerà a vestire la maglia biancoscudata anche nella prossima stagione. Una permanenza fortemente voluta da tutti. Dai tifosi, che sin dal termine del campionato hanno espresso il desiderio di rivederlo al centro dell’attacco, fino alla dirigenza e allo staff tecnico che hanno individuato in lui una delle colonne portanti del progetto sportivo. Il direttore Lorenzo Giovannone e il tecnico Francesco Di Gaetano hanno spinto con convinzione per la sua conferma, ricevendo il pieno sostegno del patron Luca Giovannone, dell’amministratore unico Antonio Marrone e del vicepresidente Savio Ferreri.