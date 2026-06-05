Danno erariale,Corte conti condanna ex sindaco Gela e dirigente

L’ex sindaco di Gela (Caltanissetta), Lucio Greco, e l’allora dirigente finanziario del Comune, Alberto Depetro, sono stati condannati dalla Corte dei Conti regionale, sezione giurisdizionale, a pagare in favore dell’ente somme complessive per quasi centomila euro. Secondo i giudici contabili, i due eseguirono un’operazione di “soccorso finanziario” in favore della società comunale Ghelas multiservizi, da 383 mila euro, ritenuta non in regola.

Per i magistrati, si trattò di danno erariale. Il periodo è quello compreso tra settembre e dicembre 2019. I difensori dell’ex sindaco e dell’allora dirigente hanno sostenuto che l’operazione autorizzata rientrava in una legittima ricapitalizzazione, a seguito di almeno tre precedenti esercizi finanziari chiusi in perdita dalla multiservizi comunale. L’ex sindaco impugnerà la decisione della Corte dei Conti. “Fu una ricapitalizzazione legittima e dovuta. Prevalse l’interesse pubblico”, dice.