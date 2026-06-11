Chiusura discarica, a Caltanissetta raccolta rifiuto residuo secco sospesa fino a nuove disposizioni

A seguito della comunicazione di Impianti SRR ATO4 CL, relativa alla esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria che comporterà la chiusura della discarica di Gela per venerdì 12 giugno 2026, la Società Dusty invita gli utenti a non esporre il rifiuto secco residuo.

Saranno fornite ulteriori indicazioni non appena l’Amministrazione Comunale di Caltanissetta avrà tutti gli aggiornamenti dal Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti.

Nelle more, Dusty è certa di poter contare sulla preziosa collaborazione dei cittadini nel differenziare correttamente tutti i materiali differenziabili e al fine di mantenere così decoro e pulizia.