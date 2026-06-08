Caltanissetta. Rifiuti abbandonati, Dusty: “Senza la collaborazione dei cittadini, impossibile garantire livelli accettabili di pulizia e decoro urbano”.

Con riferimento alle segnalazioni giunte da alcuni cittadini nisseni in merito alla presenza di cumuli di rifiuti di varia natura abbandonati in prossimità della postazione ecologica di via Ferdinando I, Dusty ritiene opportuno precisare che la situazione descritta è già stata più volte segnalata dagli operatori addetti allo svuotamento dell’isola ecologica e si presenta con particolare criticità il lunedì mattina.

Gli stessi operatori, infatti, riscontrano frequentemente la presenza di escrementi, sacchetti contenenti urina e rifiuti indifferenziati conferiti in modo improprio, nonostante le attività di bonifica e pulizia vengano svolte regolarmente e nonostante, in occasione del mercatino settimanale del sabato, nell’area siano regolarmente posizionati i WC chimici.

Tali comportamenti compromettono di fatto il mantenimento delle condizioni di pulizia e decoro dell’area, vanificando gli interventi effettuati e rendendo necessario un ulteriore impiego di mezzi e personale per ripristinare condizioni igienico-sanitarie adeguate.

Gli operatori ecologici sono già al lavoro per ripulire nuovamente l’intera area ma qualunque intervento, ordinario o straordinario, di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade non può prescindere dalla preziosa collaborazione dei cittadini, senza la quale risulterà impossibile poter garantire livelli accettabili di pulizia e decoro urbano.