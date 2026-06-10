Caltanissetta. Per il 2° anno di fila Clara Allegro è campionessa italiana di Latino Americano

CALTANISSETTA. Per il secondo anno consecutivo, Clara Allegro è campionessa italiana di latino americano categoria 10/11 anni. Un talento classe 2016, siciliana di Caltanissetta, allenata dalla maestra Martina Marotta della Latin Dance Studio.

Il 2025/2026 è stato un anno d’oro: dopo i titoli regionali conquistati nelle federazioni CSEN, ANMB e FIDESM e il titolo italiano nel 2025, Clara ha aperto il 2026 con il primo posto regionale. Reduce dal 4° posto al mondo al The Open di Blackpool Tower di un mese fa, oggi conquista il nuovo tricolore.

La rassegna tricolore ANMB ha animato le sale dell’Hotel San Paolo di Palermo, teatro della vittoria.

Frutto di mesi di lavoro, disciplina e una maturità fuori dal comune, a soli 10 anni Clara ha già portato l’Italia tra le migliori al mondo. In pedana unisce tecnica, concentrazione e una scintilla che emoziona giudici e pubblico.

Due titoli italiani e un 4° posto al mondo a Blackpool a 10 anni: Clara continua a far brillare la Sicilia e l’Italia intera.