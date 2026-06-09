Caltanissetta, in ospedale due donazioni: prelevati 14 organi

Due donazioni multiorgano in poche ore all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta hanno consentito di offrire una nuova speranza di vita a 14 persone. Oltre agli organi del giovane Andrea, il sedicenne di Bompietro morto in seguito alle ferite riportate nel tragico incidente stradale avvenuto il 5 giugno in via Vassallo, sono stati prelevati anche quelli di una donna di 49 anni deceduta a causa di una grave emorragia cerebrale. Complessivamente sono stati prelevati 14 organi destinati ad altrettanti pazienti in attesa di trapianto.

Al Sant’Elia sono giunte équipe specialistiche dell’Ismett di Palermo e di centri trapianto di Roma, Bergamo e Pavia per effettuare i delicati interventi. Un evento straordinario, reso possibile dalla generosità delle famiglie che hanno acconsentito alla donazione e dal lavoro dei professionisti dell’ospedale nisseno. Le operazioni sono state coordinate dal reparto di Rianimazione diretto dal primario Giancarlo Foresta, mentre gli accertamenti di morte cerebrale sono stati eseguiti dal reparto di Neurologia guidato dal primario Michele Vecchio.