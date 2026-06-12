Caltanissetta. Il 18 luglio al centro culturale “Michele Abbate” giornata dedicata Bitcoin, blockchain, Web3, intelligenza artificiale e nuove tecnologie applicate alla finanza digitale

CALTANISSETTA. Caltanissetta si prepara a ospitare una giornata interamente dedicata a Bitcoin, blockchain, Web3, intelligenza artificiale e nuove tecnologie applicate alla finanza digitale. Sabato 18 luglio 2026, al Centro Culturale Polivalente Michele Abbate, si terrà il Sicily Crypto Summit 2026, evento patrocinato dal Comune di Caltanissetta e pensato per portare nel cuore della Sicilia un confronto aperto sui cambiamenti che stanno interessando economia, imprese, mercati e professioni.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare il territorio nisseno e siciliano ai temi dell’innovazione digitale, superando l’idea che blockchain e criptovalute siano argomenti riservati esclusivamente agli addetti ai lavori. Il summit sarà infatti rivolto non solo a professionisti del settore, ma anche a imprenditori, studenti, aziende, investitori, consulenti, giovani e curiosi interessati a comprendere meglio le opportunità e le sfide della nuova economia digitale.

Durante la giornata verranno affrontati alcuni dei temi più attuali del panorama tecnologico e finanziario: regolamentazione europea MiCA, tokenizzazione degli asset reali, finanza decentralizzata, analisi on-chain, trading, liquidità, infrastrutture Web3, compliance, intelligenza artificiale e rapporto tra nuove tecnologie e sviluppo economico.

Il programma, previsto dalle 09:00 alle 23:00, includerà interventi individuali, panel tematici, momenti di networking, area sponsor, lunch e aperitivo. Sono attesi oltre 100 partecipanti e più di 20 speaker tra founder, imprenditori, professionisti, consulenti ed esperti attivi nei settori crypto, blockchain, tecnologia, diritto, mercati digitali e innovazione.

Tra i protagonisti annunciati figurano Riccardo Curatolo, founder e CEO di SpazioCrypto e ideatore del Sicily Crypto Summit; Alfredo de Candia, fondatore di Hoken Tech; Alessio Di Maria, creator di CryptoPub e autore della newsletter The WolfLetter; Salvatore Spadaro, product manager di Scorechain; Salvatore Luciano Furnari, responsabile del dipartimento Web3 dello studio legale Lener & Partners; Angelo Latina, cofondatore di Nexcomply; Giuliano Torregrossa, CTO di Bricks.sh; e Cristoforo Giordano, CEO e fondatore di Nomia.

La varietà dei profili coinvolti permetterà di analizzare il mondo crypto e Web3 da diverse prospettive: tecnologica, normativa, imprenditoriale, finanziaria e formativa. L’obiettivo è offrire al pubblico una panoramica concreta su un settore in continua evoluzione, evidenziando anche le competenze che diventeranno sempre più richieste nei prossimi anni.

La scelta di Caltanissetta non è casuale. Portare un evento di questo tipo in un’area interna della Sicilia significa lanciare un messaggio preciso: l’innovazione non deve restare concentrata soltanto nelle grandi città o nei principali poli economici. Anche i territori del Sud possono diventare luoghi di confronto, formazione e crescita, se messi nelle condizioni di dialogare con professionisti, imprese, istituzioni e nuove tecnologie.

Il Sicily Crypto Summit è ideato da Salvatore Riccardo Curatolo, founder di SpazioCrypto, piattaforma editoriale multilingue dedicata al mondo crypto, blockchain e Web3, attiva in nove mercati internazionali. Dopo un percorso costruito tra comunicazione digitale, mercati globali e innovazione, Curatolo ha scelto di creare un appuntamento capace di riportare competenze, relazioni e visione internazionale in Sicilia.

«La Sicilia ha capitale umano, cultura imprenditoriale e potenziale inespresso. Il 2026 è un anno importante per la finanza digitale in Europa, anche alla luce delle nuove regole e dell’evoluzione del settore. Serve un luogo in cui il territorio possa capire cosa sta cambiando e come posizionarsi. Il Summit nasce per essere quel luogo», dichiara Salvatore Riccardo Curatolo, founder di SpazioCrypto e ideatore del Sicily Crypto Summit.

L’iniziativa punta a diventare un progetto di lungo periodo, con l’obiettivo di diffondere cultura digitale e finanziaria, favorire il dialogo tra imprese e istituzioni, avvicinare giovani e professionisti alle nuove competenze richieste dal mercato e contribuire alla nascita di un ecosistema dell’innovazione anche nel Mezzogiorno.

I biglietti per il Sicily Crypto Summit 2026 sono disponibili su Luma al link:

https://luma.com/bjyzal66

Informazioni evento

Data: sabato 18 luglio 2026

Orario: 09:00 – 23:00

Luogo: Centro Culturale Polivalente Michele Abbate, Caltanissetta

Sito ufficiale: www.sicilycryptosummit.com

Contatti: marketing@spaziocrypto.com

