Caltanissetta, “Case a 1 euro”: trasformare immobili inutilizzati in risorse per la comunità. L’assessore Olivo: “Ogni casa recuperata è una luce che si riaccende nel centro storico”

L’Amministrazione Comunale di Caltanissetta invita tutti i proprietari di immobili inutilizzati, abbandonati o non più rispondenti alle proprie esigenze ad aderire all’iniziativa “Case a 1 euro”, presentando la relativa istanza per l’inserimento del proprio immobile nella lista comunale dedicata. Molti immobili oggi chiusi e in stato di degrado rappresentano per i proprietari soltanto costi, responsabilità e preoccupazioni: manutenzioni, messa in sicurezza, tributi e adempimenti che gravano su beni spesso destinati a rimanere inutilizzati nel tempo. L’iniziativa offre l’opportunità concreta di trasformare un immobile improduttivo in una risorsa per la collettività, favorendone il recupero da parte di soggetti disposti a investire nella sua ristrutturazione e a restituirgli valore, funzione e dignità. Cedere una casa a un prezzo simbolico non significa semplicemente liberarsi di un bene che genera spese, ma compiere un gesto di responsabilità e generosità verso la propria città. Ogni immobile recuperato rappresenta infatti un tassello della rinascita del centro storico, un contributo alla riqualificazione urbana e un segnale di fiducia nel futuro di Caltanissetta. L’Assessore alla Comunicazione, Crescita Territoriale e Identità Nissena, Pier Paolo Olivo, dichiara: “L’iniziativa ‘Case a 1 Euro’ rappresenta una straordinaria opportunità sia per i proprietari di immobili inutilizzati sia per l’intera comunità nissena. Invito tutti coloro che possiedono abitazioni non più utilizzate, che comportano soltanto costi e responsabilità, a valutare con attenzione questa possibilità. Cedere un immobile che oggi versa in stato di abbandono significa non solo liberarsi di un peso, ma contribuire concretamente alla rinascita della nostra città. Ogni casa recuperata è una luce che si riaccende nel centro storico, un segnale di fiducia nel futuro e un investimento collettivo sull’identità e sulla bellezza di Caltanissetta.” I proprietari interessati possono presentare la domanda utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune e pubblicato unitamente all’Avviso pubblico all’Albo Pretorio online dell’Ente. La richiesta può essere trasmessa attraverso tre modalità alternative:· Via PEC all’indirizzo: direzione.llpp@pec.comune.caltanissetta.it· Via email ordinaria all’indirizzo: g.scrofani@comune.caltanissetta.it· Presentando l’istanza cartacea direttamente al Protocollo Generale dell’Ente, sito in Corso Vittorio Emanuele II.

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