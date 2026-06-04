Caltanissetta. Carta d’identità cartacea, “Open Day” suddivisi per cognome. L’assessore Genovese: “Aggiunte altre due giornate di apertura straordinaria e calendarizzati gli accessi”

In vista della scadenza della validità della Carta d’identità cartacea, fissata dal Ministero dell’Interno per il 3 agosto 2026, il Comune di Caltanissetta ha incrementato il servizio di apertura dell’ufficio carte d’identità. L’assessore ai Servizi Demografici Cristian Genovese, in accordo con il sindaco Walter Tesauro e la Giunta Comunale, ha firmato una direttiva per predisporre altre giornate di apertura straordinaria in aggiunta a quelle già programmate. Gli accessi sono riservati esclusivamente ai cittadini residenti a Caltanissetta in possesso di una carta d’identità cartacea e che devono rinnovarla con un documento di tipo elettronico (CIE). Per gestire l’elevato flusso di utenti interessati al rinnovo ed evitare assembramenti l’accesso sarà contingentato in ordine alfabetico (per lettera iniziale del cognome) con la seguente calendarizzazione: Lettere A-E = 6 giugno; Lettere F-K = 20 giugno; Lettere L-O = 27 giugno; Lettere P-R = 4 luglio; Lettere S-Z = 11 luglio.

“Comprendiamo pienamente il disagio degli oltre 10mila cittadini che, da ottobre a oggi, si sono ritrovati da dover rinnovare la carta d’identità anche in anticipo rispetto alla regolare scadenza. Un obbligo che rimanda al Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea e che lo Stato italiano ha recepito fissando il 3 agosto 2026 come data ultima di scadenza del documento cartaceo – ha spiegato l’assessore ai servizi demografici Cristian Genovese –. L’amministrazione comunale sta cercando di supportare le esigenze di tali cittadini. La scelta di suddividere in ordine alfabetico è finalizzata a garantire un più agevole accesso”.

MODALITÀ DI ACCESSO. Nelle giornate del 6, 20, 27 giugno e 4, 11 luglio potranno presentarsi i cittadini residenti a Caltanissetta e i cittadini iscritti all’AIRE del Comune di Caltanissetta il cui cognome inizia con le lettere sopra indicate. Se desidera richiedere il rinnovo nel nostro Comune può presentarsi in una delle giornate di apertura straordinaria previste successive all’entrata in vigore delle disposizioni (6 giugno – 20 giugno o 4 luglio). Gli sportelli saranno aperti nelle giornate indicate dalle ore 09:00 alle ore 17:15Sarà predisposto un elimina code che consentirà, già dall’apertura, di contingentare il numero degli utenti che potranno accedere al servizio ed evitare inutili attese. Uno sportello, che potrà servire fino a un massimo di 25 utenti, sarà esclusivamente dedicato alle categorie fragili indicate nella Deliberazione di giunta n.100 del 31/10/13 che consente la precedenza, come gesto di cortesia, agli ultrasettantacinquenni, ai bambini di età inferiore a 6 anni, alle donne in gravidanza e ai disabili muniti di certificazione ex legge 68/1999. Coloro i quali non rientrano in tali categorie potranno, in base all’ordine di arrivo, prenotare il proprio turno fino a esaurimento delle disponibilità.Si prevede che potranno essere gestiti complessivamente circa 100 utenti.

COSA PORTARE

– La Carta d’identità cartacea da sostituire (o la denuncia di furto o smarrimento presentata in Questura)

– Una fototessera recente e con le caratteristiche previste dal Ministero dell’interno indicate nella pagina: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/richiedi/modalita-di-acquisizione-delle-foto/

– Il Codice Fiscale

Allo sportello sarà possibile effettuare il pagamento di € 22,50 (28,00 se il documento cartaceo risulta rubato o smarrito) con POS o contanti.Conclusa l’operazione allo sportello il documento verrà spedito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e arriverà in 6 giorni lavorativi.

DOCUMENTI ALTERNATIVI ALLA CARTA D’IDENTITÀ. Dal 03/08/2026, come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 76 del 2025, gli uffici pubblici – compreso quelli del Comune di Caltanissetta – non potranno più emettere il formato cartaceo. A partire dal 4 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza indicata, inoltre tale documento cesserà di essere valido. Si ricorda agli utenti che l’art. 35 del DPR 445/2000 prevede documenti equipollenti alla carta d’identità da utilizzare in tutti i casi in cui non è richiesta un’identità digitale e non ci si deve recare con voli aerei fuori dall’Italia.Sono equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.