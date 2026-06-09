Caltanissetta capitale del calcio isolano: al Teatro Margherita la 4ª edizione della “Festa del calcio siciliano”

Sarà Caltanissetta la sede della quarta edizione della “Festa del calcio siciliano”. L’importante kermesse, promossa dal Comitato Regionale Sicilia della FIGC – LND e ideata dal presidente Sandro Morgana, celebra ogni anno i protagonisti, le società e i momenti più significativi della stagione sportiva appena conclusasi (2025-2026).

La giornata prenderà il via già nella mattinata di giovedì 11 giugno alle ore 10:00, quando lo storico Palazzo Moncada, autentico gioiello del barocco nisseno, ospiterà il convegno dal titolo “Alimentazione e dieta mediterranea nello sport”. Un appuntamento di alto valore formativo che farà da preludio alle celebrazioni pomeridiane.

A partire dalle ore 16:00, infatti, i riflettori si sposteranno sul palco del Teatro Regina Margherita, che sarà la splendida cornice che ospiterà le premiazioni di tutte le società siciliane vincitrici dei rispettivi campionati: dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, passando per i tornei giovanili, il calcio a 5, il calcio femminile e la divisione eSport.

Come di consueto, l’evento sarà arricchito dall’assegnazione di prestigiosi riconoscimenti speciali che premiano le eccellenze stagionali e storiche del nostro panorama calcistico:

· Premio “Filippo Lentini” al miglior calciatore;

· Premio “Bino Abisso” al miglior allenatore;

· Premio “Angelo Amendolia” al miglior arbitro;

· Premio “Gianfranco Provenzano” alla carriera;

· Premio “Speciale Orazio Siino”;

· Premio “Franco Zuccalà” alla stampa sportiva.

L’evento, condotto dai giornalisti Nadia La Malfa e Roberto Gueli, vedrà la prestigiosa partecipazione del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, consolidando una tradizione che unisce i vertici nazionali e regionali dello sport dilettantistico.

“Ho voluto fortemente che fosse proprio Caltanissetta ad ospitare la 4ª edizione della Festa del calcio siciliano per dare centralità all’evento e consentire a tutte le società di raggiungere agevolmente la sede della manifestazione – ha dichiarato il presidente della LND Sicilia Sandro Morgana .

È la prima volta a Caltanissetta, ma anche la prima volta in cui svilupperemo l’evento clou all’interno di un teatro: una cornice prestigiosa e storica che impreziosisce ulteriormente questa edizione.

Altrettanto importante la Sala degli Oratori di Palazzo Moncada, che ospiterà in mattinata un importante convegno su sport e alimentazione, con relatori qualificati e pronti a offrire nuovi spunti. Al Teatro Margherita, invece, premieremo tutte le società che hanno vinto campionati regionali, Prime Squadre e giovanili, dall’Eccellenza agli Allievi regionali, ma ci sarà spazio anche per diversi premi speciali.

È una manifestazione che ha superato il modello classico della premiazione, ma che si propone come una vera e propria festa, in cui saranno coinvolte tutte le componenti che si spendono con passione per il nostro movimento.

Sarà presente il presidente LND, nonché candidato alla presidenza della FIGC, Giancarlo Abete, oltre a diverse autorità, come il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro e l’assessore regionale Edy Tamajo.

Un ringraziamento particolare a Toti Petrantoni, assessore allo Sport, nonché a Gianluca Bruzzaniti, Presidente del Consiglio comunale di Caltanissetta, per la disponibilità dimostrata e per aver contribuito alla macchina organizzativa dell’evento”.

La manifestazione di quest’anno vuole andare oltre il semplice tributo ai risultati e alle statistiche. L’appuntamento nisseno nasce infatti per celebrare i valori che sorreggono l’intero movimento calcistico dell’Isola. Sarà una giornata interamente dedicata anche a chi, spesso dietro le quinte, permette a questa macchina organizzativa di funzionare: dai dirigenti lungimiranti ai tecnici appassionati, fino ai calciatori, agli arbitri e ai tantissimi volontari, nonché tutti coloro che contribuiscono quotidianamente a trasformare il calcio dilettantistico e giovanile in un punto di riferimento formativo e sociale.

La “Festa del calcio siciliano” si propone così come un’occasione per fare rete e programmare le sfide future che attendono lo sport della nostra regione. Sarà una celebrazione che abbraccia l’intera identità siciliana, rendendo omaggio a quel forte senso di appartenenza che ogni fine settimana accende l’entusiasmo negli stadi, anima le tribune e unisce i piccoli e i grandi centri della nostra Isola attorno a una passione comune.

“Ospitare la Festa del calcio siciliano a Caltanissetta è motivo di grande orgoglio per la nostra città – ha dichiarato l’assessore allo Sport Toti Petrantoni.

Ringrazio il presidente Sandro Morgana e tutto il Comitato Regionale della FIGC-LND per aver scelto la nostra città e due dei nostri luoghi simbolo, come Palazzo Moncada e il Teatro Regina Margherita, per celebrare lo sport isolano.

Questo appuntamento non è soltanto una meritata passerella per le società e gli atleti che si sono contraddistinti sul campo, ma rappresenta anche un momento di aggregazione, cultura e programmazione futura. Eventi di questa portata confermano la centralità di Caltanissetta nel panorama regionale e dimostrano come lo sport possa trasformarsi in un motore eccezionale di promozione del territorio, incontro e inclusione sociale.

Siamo pronti ad accogliere calorosamente i dirigenti, i campioni e tutti gli appassionati che giovedì renderanno la nostra città la capitale del calcio dilettantistico siciliano”.