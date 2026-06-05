Bretella tra via Due Fontane e il ristorante Cacciatore, completato un intervento di manutenzione. Sorce: “Pronta risposta alle segnalazioni dei cittadini”

Nei giorni scorsi, a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini, è stato effettuato un sopralluogo richiesto dal consigliere comunale di San Cataldo e consigliere delegato della Provincia di Caltanissetta, Rosario Sorce, all’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Caltanissetta, Calogero Adornetto, competente per la gestione della strada.

L’arteria presentava infatti diverse buche che rendevano particolarmente rischiosa la circolazione. La carreggiata, caratterizzata da un’unica corsia, costringeva spesso gli automobilisti a manovre pericolose per evitare le profonde irregolarità del manto stradale, con il rischio di collisioni con i veicoli provenienti dal senso opposto e di danni ai mezzi.

«Ho chiesto un sopralluogo per verificare una situazione che da tempo destava preoccupazione tra i cittadini e gli utenti della strada – dichiara Rosario Sorce, consigliere comunale di San Cataldo e consigliere delegato della Provincia di Caltanissetta –. Grazie alla sensibilità e alla disponibilità dell’assessore Calogero Adornetto, nella stessa giornata si è intervenuti prontamente, ponendo rimedio a un problema che si trascinava ormai da mesi».

Sorce ha quindi espresso il proprio ringraziamento all’assessore e all’amministrazione comunale di Caltanissetta per la tempestività dell’intervento.



«Questo è un modo di amministrare che apprezzo particolarmente e che cerco di attuare quotidianamente nel mio mandato istituzionale – prosegue Rosario Sorce –. Sono fermamente convinto che una manutenzione ordinaria affrontata con tempestività consenta di evitare il progressivo aggravarsi delle criticità e la conseguente necessità di interventi straordinari molto più complessi e onerosi dal punto di vista tecnico ed economico».

Il consigliere delegato ha inoltre evidenziato come la strada rappresenti un collegamento strategico per le comunità di Caltanissetta e San Cataldo. Proprio per questo, nell’ambito delle competenze provinciali e d’intesa con il presidente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Walter Tesauro, è già in fase di studio una possibile soluzione strutturale per migliorare definitivamente la viabilità dell’area.

L’ipotesi al vaglio prevede infatti la realizzazione, ove tecnicamente possibile, di un percorso alternativo rispetto all’attuale tracciato, così da consentire una circolazione più sicura su due corsie. Un progetto che richiederà il coinvolgimento dei diversi enti interessati, dal Comune di Caltanissetta al Comune di San Cataldo, fino alla Provincia, considerato che la strada ricade nei rispettivi territori di competenza e si innesta sulla Strada Provinciale 29, meglio conosciuta come via Due Fontane.

«A breve sarà avviato un confronto tra tutti gli attori istituzionali coinvolti per individuare le migliori soluzioni progettuali – conclude Rosario Sorce –. Sarebbe una risposta importante per le nostre comunità e soprattutto per le future generazioni. È giusto occuparsi della gestione ordinaria, ma è altrettanto fondamentale immaginare e costruire il futuro, rendendo i nostri territori sempre più attrattivi per i giovani, affinché restare nella propria terra sia una scelta possibile e concreta, e non una rinuncia ai propri sogni».



L’intervento eseguito nei giorni scorsi rappresenta una prima risposta concreta alle esigenze di sicurezza degli automobilisti che quotidianamente percorrono questa importante arteria di collegamento tra Caltanissetta e San Cataldo. Un’opera di manutenzione attesa da tempo che restituisce maggiore sicurezza alla circolazione e che testimonia l’attenzione delle istituzioni verso le segnalazioni provenienti dal territorio.

Allo stesso tempo, lo studio avviato per una soluzione strutturale e definitiva della viabilità lascia intravedere prospettive di sviluppo più ampie, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra le due comunità e garantire infrastrutture sempre più moderne, funzionali e sicure per cittadini, lavoratori e pendolari.