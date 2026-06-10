Andrea Riggio, a Bompietro proclamato lutto cittadino

Il Comune di Bompietro ha proclamato il lutto cittadino per mercoledì 10 giugno, giorno dei funerali di Andrea Riggio, il sedicenne originario di Bompietro che ha perso la vita in un tragico incidente lo scorso venerdì 5 giugno in via Vassallo a Caltanissetta. I funerali si terranno mercoledì 10 giugno in Piazza delle Rimembranze, con momento commemorativo alle ore 17:45 e Santa Messa Esequiale alle ore 18, in segno di profondo cordoglio e di partecipazione dell’intera comunità al dolore della famiglia. Andrea era volontario della Misericordia, membro dell’Azione Cattolica e della Consulta Giovanile. Era un ragazzo impegnato nel sociale e punto di riferimento per i suoi coetanei. Il Comune invita i cittadini, le istituzioni pubbliche, le scuole, le associazioni, i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e artigianali, le organizzazioni sociali, culturali e produttive, i titolari di ogni genere di attività, nonché l’intera cittadinanza, a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune; a osservare un minuto di raccoglimento o di silenzio alle ore 18:00, in coincidenza con l’inizio della Santa Messa Esequiale, ovvero nella fascia oraria di svolgimento della cerimonia funebre, preceduta dal momento commemorativo delleore 17:45, compatibilmente con le rispettive esigenze organizzative. Per l’intera giornata: bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali e sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche di carattere ludico e festoso organizzate o patrocinate dal Comune.