Alla Nissa riconfermato per la prossima stagione il centrocampista Marco Palermo

La NISSA F.C. riparte da una delle sue certezze più importanti. Marco Palermo sarà ancora il faro del centrocampo biancoscudato nella stagione 2026/27.

La società ha definito la permanenza di uno dei profili più esperti e rappresentativi della rosa, un calciatore che, nonostante le richieste ricevute da diversi club, alcuni dei quali appartenenti a categorie superiori, ha scelto di proseguire il proprio percorso a Caltanissetta condividendo ambizioni, valori e obiettivi del progetto sportivo guidato dal patron Luca Giovannone. Una conferma di assoluto valore per la Nissa, che si assicura la continuità tecnica e umana di un centrocampista capace di rappresentare un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Una scelta fortemente voluta dalla società, dal direttore Lorenzo Giovannone e dal trainer Francesco Di Gaetano, che potranno continuare a contare su uno degli uomini più affidabili e carismatici dell’organico.

Classe 1995, Palermo è considerato da anni uno dei centrocampisti più completi e affidabili del panorama calcistico nazionale. Cresciuto nel settore giovanile del Catania, ha costruito una carriera di alto livello collezionando oltre cento presenze tra i professionisti e affermandosi come protagonista in ogni esperienza vissuta. Le sue qualità tecniche e tattiche sono note: visione di gioco, capacità di leggere le situazioni, gestione dei tempi della manovra e una preziosa duttilità che gli consente di interpretare con efficacia i ruoli di regista, mediano e mezzala. A queste caratteristiche si aggiungono leadership, personalità e una spiccata propensione agli inserimenti offensivi che nel corso degli anni lo hanno reso spesso decisivo anche in fase realizzativa.

Nel suo percorso ha vestito maglie prestigiose come quelle di Siracusa, Trapani, Sicula Leonzio, Pergolettese, Latina e Lamezia Terme, lasciando ovunque un segno importante grazie alle sue prestazioni e alla sua mentalità vincente. Particolarmente significativa l’esperienza con il Siracusa, dove è stato protagonista della conquista di due campionati consecutivi, risultando tra gli uomini chiave delle stagioni che hanno riportato gli aretusei ai vertici del calcio siciliano. Di grande rilievo anche il ritorno al Catania nella stagione 2022/2023. Con la maglia rossazzurra ha contribuito in maniera determinante alla vittoria del campionato di Serie D e al ritorno del club etneo tra i professionisti, aggiungendo un altro importante traguardo a una carriera già ricca di soddisfazioni.

L’approdo alla Nissa, avvenuto nel 2025, ha rappresentato l’inizio di un rapporto che in poco tempo si è consolidato. Una sola stagione è bastata per conquistare la fiducia dell’ambiente, diventare uno dei leader dello spogliatoio e guadagnarsi l’affetto della tifoseria grazie a professionalità, spirito di sacrificio e attaccamento alla maglia. La sua riconferma assume oggi un significato che va oltre il semplice aspetto tecnico. Trattenere un calciatore del calibro di Marco Palermo significa dare continuità a un progetto ambizioso, mantenendo in rosa un patrimonio di esperienza, qualità e mentalità vincente fondamentale per affrontare le sfide della nuova stagione. La Nissa dunque riparte dal suo leader. Marco Palermo resta in biancoscudato, pronto a guidare ancora il centrocampo e a scrivere nuove pagine della storia del club.