AIA Caltanissetta, il bilancio della stagione e lo sguardo al futuro al centro dell’assemblea ordinaria

Si è svolta nei giorni scorsi l’Assemblea Ordinaria della Sezione AIA di Caltanissetta, appuntamento annuale dedicato all’analisi della stagione sportiva, al confronto tra gli associati e alla programmazione delle attività future. Nel corso della relazione del Presidente Domenico Amico è stato tracciato un bilancio dell’annata arbitrale appena conclusa, caratterizzata da importanti risultati tecnici e dalla crescita di numerosi giovani associati impegnati nei vari organi tecnici regionali e nazionali. Particolarmente positivo il percorso della componente arbitrale del calcio a 5, con le promozioni ad inizio della stagione 2025/2026 di Davide Fonti in seri A élite e l’ingresso in campo nazionale di Alessio Mancuso. Nel calcio a 11, Alessandro Gennuso e Davide Di Dio hanno disputato una stagione significativa in vista dei prossimi obiettivi nazionali, mentre a livello regionale sono stati evidenziati i progressi di Carlo Dolenti e gli esordi di Umberto Forti in Eccellenza e Alessandro Danesi e Michele Provenzano in Promozione. Nella giornata odierna, tra l’altro, Carlo Dolenti è stato designato a dirigere la finale regionale di Coppa Italia di Promozione mentre Alessandro Danesi dirigerà la finale Regionale Under 15. Segnali incoraggianti arrivano anche dal settore degli assistenti arbitrali e dall’attività dell’Organo Tecnico Sezionale, dove diversi giovani arbitri si sono distinti ottenendo il riconoscimento del Comitato Regionale Arbitri della Sicilia. Durante l’assemblea è stato inoltre sottolineato il prestigio della rappresentanza nissena all’interno delle istituzioni sportive regionali e nazionali. La Sezione continua, infatti, a esprimere dirigenti impegnati in ruoli di assoluto rilievo nel panorama calcistico e arbitrale, confermando una tradizione consolidata di competenza e autorevolezza: Sandro Morgana Presidente regionale della LND, Michele Giordano Presidente regionale del CRA Sicilia, Giorgio Vitale Delegato provinciale della LND. E, ancora, Francesco Cusumano componente del modulo biomedico del Settore Tecnico dell’AIA, Alessandro Scarciotta componente del CRA Sicilia e Michele Tramontana responsabile del polo nazionale di allenamento di Caltanissetta.Ampio spazio è stato dedicato ai temi associativi e alla formazione delle nuove generazioni. Il Presidente ha ribadito il valore della Sezione quale luogo di crescita tecnica, personale e umana, invitando i giovani associati a credere nelle proprie capacità, a superare gli alibi e a vivere pienamente la vita sezionale attraverso la partecipazione, il confronto e il senso di appartenenza.”La Sezione non è soltanto un luogo amministrativo – ha evidenziato il Presidente – ma una palestra di vita, una comunità nella quale si cresce come arbitri e come persone”. Uno sguardo è stato rivolto anche al futuro della Sezione, che nel 2027 celebrerà l’importante traguardo degli 80 anni dalla fondazione.Nel corso dell’intervento è stato infine richiamato il concetto di responsabilità, elemento centrale dell’attività arbitrale, che si traduce nello studio costante del regolamento, nella preparazione atletica, nell’umiltà del confronto e nella capacità di incarnare, dentro e fuori dal terreno di gioco, i valori di correttezza e giustizia che caratterizzano la figura dell’arbitro. L’assemblea si è conclusa con il ringraziamento rivolto agli associati, al Consiglio Direttivo Sezionale, dell’Organo di Revisione Sezionale e alle famiglie che, con il loro sostegno, contribuiscono quotidianamente alla crescita della Sezione AIA di Caltanissetta.