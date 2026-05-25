La scrittrice e giornalista Valentina Raffa conquista il primo posto al XVII Premio Internazionale Navarro con il romanzo “Assurdo ma vero”

La scrittrice e giornalista Valentina Raffa, con il romanzo “Assurdo ma vero”, si è aggiudicata il primo posto al XVII Premio Internazionale Navarro, nella sezione Gialli Editi. Il Premio, svoltosi a Sambuca di Sicilia, è uno dei riconoscimenti culturali più longevi e prestigiosi della Sicilia. Dedicato alla memoria dello scrittore e poeta Navarro della Miraglia, seleziona ogni anno opere che si distinguono per qualità narrativa, originalità e contributo alla letteratura contemporanea. La giuria ha selezionato “Assurdo ma vero” tra numerose opere provenienti da tutta Italia, apprezzandone la forza stilistica, la costruzione narrativa e la capacità di intrecciare tensione, identità e profondità umana. La cerimonia ufficiale di premiazione si è svolta nell’ambito delle iniziative culturali promosse dal Premio Navarro, alla presenza di autorità, studiosi, lettori e rappresentanti del mondo editoriale. «Questo riconoscimento mi onora e mi emoziona. È un premio che nasce in Sicilia e che parla alla Sicilia, ma con uno sguardo aperto, rigoroso, capace di leggere davvero le storie. Lo considero un passaggio importante nel mio percorso narrativo», ha dichiarato l’autrice. Con questa vittoria, la Raffa consolida ulteriormente la propria presenza nel panorama letterario nazionale, confermando la solidità di una voce capace di unire ritmo, profondità e una visione narrativa personale e riconoscibile.